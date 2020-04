ClapAndAct: universitaire ziekenhuizen vragen massaal applausfilmpjes te posten én giften te doen

In deze crisis hebben de Belgische universitaire ziekenhuizen dringend extra middelen nodig. Hun academische werking én onderzoek rond besmettelijke ziekten komt in het gedrang door hun grote inzet in de COVID-19-crisis. Daarom vragen ze voor het eerst samen op clapandact.be om een gift te doen om hun werking te steunen. En nu kan iedereen ook creatief meewerken. Je kan ‘vanuit je kot’ filmpjes posten op je sociale media met de hashtag #ClapandAct, waarbij je alleen of samen met je ‘kotbewoners’ groot en klein ritmisch meeklapt op dit filmpje