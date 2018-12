“Claim the Climate”: grootste Belgische klimaatmars ooit trekt vandaag door Brussel LVA

02 december 2018

05u25

Bron: Belga 0 De organisaties Climate Express, de Klimaatcoalitie en BOS+ trekken zondag met het grootste Belgische klimaatprotest ooit door het centrum van Brussel. De politiezone Brussel-hoofdstad-Elsene verwacht tussen de 20.000 en 25.000 betogers voor de klimaatmars "Claim The Climate", maar op het Facebookevenement van de mars staan meer dan 40.000 personen op aanwezig.

De aanleiding voor de klimaatmars is de internationale klimaattop COP24, die zondag in Polen begint. Met het massale protest eisen de betogers dat de Belgische politici meer ambitie tonen voor een doorgedreven nationaal klimaatbeleid op korte én lange termijn. Zo moet de opwarming van het klimaat beperkt blijven tot 1,5°C, zoals in het akkoord van Parijs staat.

De betogers verzamelen zondag in de buurt van het station Brussel-Noord, waar de optocht om 13 uur vertrekt. Van daaruit gaat het via de Koning Albert II-laan, langs Kruidtuin en Madou, over de Wetstraat en het Schumanplein, om dan te eindigen in het Jubelpark. Daar vinden vanaf 15 uur enkele verrassingsoptredens plaats.

Een deel van de betogers zal de betoging per fiets afwerken. Zij vertrekken een half uurtje later en gaan in omgekeerde richting de kleine ring op. Op het kruispunt Kunst-Wet komen de twee groepen samen en leggen ze het laatste deel van het parcours richting Jubelpark samen af.

De politie verwacht aanzienlijke verkeersproblemen en roept op om niet met de wagen, tram of bus naar het stadscentrum te komen. De MIVB maakt zondag haar openbaar vervoer gratis en de NMBS biedt een Green Ticket van 5 euro aan.