"Ceci n'est pas un horloge": analoge klok op digitaal scherm hangt verkeerd in station Brussel-Noord HR

26 juni 2018

17u40 0 Twitterende pendelaars maken zich vrolijk over een analoge klok op een digitaal scherm in het station Brussel-Noord. Op zich is daar niets mis mee, maar dan moet het uur wel juist zijn. En dat bleek hier niet het geval. "Ceci n'est pas un horloge", klinkt het.

Christopher Clay merkte het foutje op en tweette er een foto van. Hij zegt er bij dat het op de klok 10.49 uur is. Wie goed kijkt, ziet links op de achtergrond op een ander perron inderdaad een klok hangen die dat uur aangeeft. En als je het tv-scherm op de foto een 'kwartdraai-rechts' geeft, zodat het horizontaal hangt in plaats van verticaal, dan is het inderdaad 10.49 uur. Het lijkt er dus op dat het scherm verkeerd is opgehangen, en dat leidde op Twitter meteen tot een paar grappige reacties. "Ceci n'est pas un horloge", klinkt het. Of "België, land van surrealisme".

"Technisch defect"

Heeft iemand dat scherm verkeerd opgehangen? "Neen", zegt een woordvoerder van de NMBS. "Het zijn immers geen nieuwe schermen. Die hangen er al een tijdje. Er was wel een technisch defect, waardoor de klok een tijd verkeerd geprojecteerd werd op het scherm. Gelukkig is dat intussen opgelost."

De NMBS laat weten dat het scherm wel degelijk nuttig is. Het wordt ook gebruikt om de dienstregeling op te tonen, of om reizigers op de hoogte te brengen van onvoorziene wijzigingen.