"CD&V stapt niet in federale regering die de klok terugdraait” jv

30 november 2019

06u19

Bron: belga 0 CD&V zal niet in een nieuwe federale regering stappen als de verwezenlijkingen van de vorige regering, zoals de verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar, teniet worden gedaan. Dat zegt Vlaams viceminister-president Hilde Crevits in een interview in Het Belang van Limburg. Gisteren bestempelde ook federaal minister Pieter De Crem (CD&V) in De Ochtend op Radio 1 een verlaging van de pensioenleeftijd al als onbespreekbaar.

Crevits herhaalt voorts dat de twee grootste partijen aan beide zijden van de taalgrens, PS en N-VA, met elkaar moeten praten. "Anders gaan we sowieso naar een federale regering met een Vlaamse minderheid", zegt ze.

Volgens Crevits is het niet aan de CD&V om als kleine partij de keuze te maken voor deze of gene regering. "We moeten ook alleen maar in een regering stappen als we het relevante verschil kunnen maken", maar, zo waarschuwt ze: "Ik zou het anderzijds ook vreselijk vinden als we de klok zouden terugdraaien. Voor ons is het niet mogelijk om mee te werken aan een project dat de hervormingen, zoals de verhoging van de pensioenleeftijd, terugdraait." Zomaar een paars-groene coalitie depanneren, is dus geen evidentie voor CD&V.

De Vlaamse viceminister-president eist daarnaast ook meer respect voor haar partij in de oplaaiende ethische discussies in het federale parlement, waar al weken wordt gepalaverd over de versoepeling van de regels voor abortus en euthanasie.