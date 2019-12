“CD&V maakt geen bocht: N-VA moet een kans krijgen” Joeri Vlemings

06 december 2019

09u07

Bron: Radio 1 0 De partijtop van CD&V heeft aan de vooravond van de verkiezing van haar nieuwe voorzitter samengezeten om een duidelijk standpunt in te nemen over de federale formatie. Dat zei boegbeeld Koen Geens in de Ochtend op Radio 1. “We blijven op onze lijn: N-VA moet een kans krijgen”, was de conclusie. “Betrek die partij, is onze mantra.”

De christendemocraten willen hun nieuwe voorzitter, die vandaag verkozen wordt, straks niet ongewapend voor de wolven werpen. Samen met de twee overblijvende kandidaten Sammy Mahdi en Joachim Coens kwam de partijtop gisteravond samen om de CD&V-lijn te bepalen. Minister van Justitie en onderhandelaar voor CD&V, Koen Geens, was op Radio 1 duidelijk over de stellingname: N-VA is nu als grootste partij, met 400.000 méér dan de PS, aan zet. “Op dit moment is het voor ons niet mogelijk om een bocht te maken helemaal op het einde. N-VA moet een kans krijgen”, aldus Geens.

Dat betekent ook dat CD&V zich op dit moment niet achter de nota’s van informateur Paul Magnette (PS) kan scharen, noch achter een eventuele deelname van CD&V aan een paars-groene formatie. “Het zou niet verstandig zijn om welk spoor dan ook dood te verklaren”, zei Geens. “Maar voor de stabiliteit van het land, moeten de grootste partijen het initiatief nemen en is het belangrijk dat er een meerderheid aan Vlaamse zijde is.” Op de vraag of dit dan “een neen tegen Magnette” betekende, antwoordde Geens: “We hebben geen andere optie op dit moment. Wij zijn niet bang - in tegenstelling tot de perceptie - van de oppositie.”

Geens vindt dat zijn partij “in snelheid is gepakt”. Als het aan hem had gelegen, zou CD&V desgevraagd al in juni mee aan de onderhandelingstafel zijn aangeschoven. Hij hoopte op 5 november dan eindelijk echt van start te gaan “na veelbelovende eerste contacten”, maar moest tien dagen later vaststellen dat alles stilviel voor zijn partij. Geens betreurde ook dat hij nooit met meerdere partijen rond de tafel heeft gezeten. “Ik ben altijd aangewezen op wat anderen over anderen zeggen”, zei hij.