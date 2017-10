"Catherine De Bolle topkandidaat om Europol te leiden" ADN

16u17

Bron: Belga 0 BELGA Catherine De Bolle, de commissaris-generaal van de federale politie, is bij de laatste drie kandidaten om de volgende directeur van Europol te worden. Dat berichten Tsjechische media, zo schrijft nieuwssite Politico vandaag. De Europese ministers van Binnenlandse Zaken moeten tegen het einde van het jaar de knoop doorhakken.

De federale politie maakte in mei zelf bekend dat De Bolle graag de Brit Rob Wainwright zou opvolgen bij Europol, het samenwerkingsverband van de politiediensten van de EU-lidstaten.

Lees ook Topvrouw federale politie wil heel België "opkuisen"

"Bovenaan shortlist"

Volgens mediaberichten zou De Bolle de selectieprocedure prima doorstaan hebben en prijkt haar naam nu bovenaan een shortlist met drie overgebleven kandidaten. Behalve De Bolle zouden ook de Tsjech Oldrich Martinu en de Nederlander Wil van Gemert weerhouden zijn.

Het zijn de EU-ministers van Binnenlandse Zaken die dit jaar nog zullen beslissen wie zijn of haar intrek mag nemen in het Europol-hoofdkwartier in Den Haag. Mogelijk wisselen ze vrijdag, tijdens hun vergadering in Luxemburg, voor het eerst van gedachten over de benoeming. De beslissing valt wellicht pas in december. Op 1 mei 2018 gaat de opvolg(st)er van Wainwright aan de slag.

Een woordvoerster van Europol wilde vandaag niet reageren op de gelekte namen.