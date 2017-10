"Catalaanse leider Puigdemont onderweg naar Brussel op uitnodiging van N-VA" Luc Beernaert

Bron: El Periodicio 373 REUTERS De ontslagen Catalaanse minister-president Carles Puigdemont komt zo goed als zeker naar Brussel en zou nu onderweg zijn. Een regeringsbron bevestigt dat hij zou uitgenodigd zijn door N-VA, het kabinet van premier Charles Michel geeft geen commentaar op het bericht. Puigdemont zou hier advocaten en politieke vertegenwoordigers ontmoeten, dat had de Spaanse krant El Periodico eerder vandaag gemeld.

Verschillende Spaanse media melden vanmiddag dat Puigdemont onderweg is naar Brussel of er al zou zijn. Bij de federale of de Vlaamse regering kan voorlopig niemand dat bericht officieel bevestigen. Er is wel een federale regeringsbron die bevestigt dat Puigdemont onderweg zou zijn naar Brussel en dat het zou gaan om een privé-ontvangst door N-VA.

Puigdemont werd door de Spaanse justitie ontslagen en vandaag wegens rebellie en het schenden van de Spaanse grondwet aangeklaagd. Ook de Catalaanse parlementsvoorzitter en het hoofd van de Catalaanse politie worden wegens opruiing, rebellie en misbruik van overheidsgeld aangeklaagd. Ze riskeren daardoor dertig jaar celstraf. Volgens het Duitse Focus zijn ook Catalaanse ministers met Puigdemont naar Brussel afgereisd.



De ontslagen vertegenwoordiger van de Catalaanse overheid bij de Europese Unie, Amadeu Altafaj, heeft het bezoek van Puigdemont aan ons land georganiseerd, zo laat hij in een brief weten.

Het voorbije weekend zorgde staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken voor politieke opschudding toen hij verklaarde dat het "niet onrealistisch" zou zijn dat de ontslagen minister-president Puigdemont in ons land asiel zou aanvragen.

Bronnen binnen het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken stellen niet bezorgd te zijn over Puigdemonts trip naar Brussel. "Wat hen vandaag meer interesseert, is dat hij niet naar het Catalaanse regeringsgebouw ging", stelt woordvoerster Pilar Santos. De Partido Popular van Spaans premier Rajoy ziet in het bezoek van Puigdemont aan ons land een "teken van wanhoop".

Het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) laat aan Bruzz.be weten dat hij niet op de hoogte is van Puigdemonts bezoek aan Brussel. "Wij horen dat ook, dat hij in Brussel zou zijn, maar wij weten van niets", klinkt het op het kabinet.

