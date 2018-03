"Carnavalsmoord Aalst gebeurde niet in impuls" Nele Dooms

21 maart 2018

16u50

Bron: eigen berichtgeving 1 De zogeheten carnavalsmoord in Aalst op Sofie D'Hondt (38) gebeurde niet in een impuls. Dat heeft de gerechtspsychiater verklaard voor de Dendermondse rechtbank. De verdediging van Fabrice A. had altijd beweerd dat de moord in een opwelling gebeurde.

De carnavalsmoord dateert ondertussen van 17 februari 2015. Fabrice A. (43) uit Erpe-Mere doodde, tijdens carnaval, zijn partner Sofie D'Hondt in een garagebox in Aalst, naar aanleiding van echtscheidingsperikelen. De vrouw kreeg slagen met een hamer en werd gewurgd. Van de dader ontbrak eerst elk spoor, maar al gauw viel de verdenking op A. Die ontkende lange tijd, maar legde uiteindelijk toch bekentenissen af.

Over de moord is de gerechtspsychiater duidelijk: die gebeurde niet in een impuls: "A. wist wat hij deed en had controle over de zaak", zei dokter Steemans tijdens zijn getuigenis tegen de rechter. "Hij had de keuze iets anders te doen, maar nam toch een hamer en sloeg ermee op Sofies hoofd. En toen ze op de grond lag, kneep hij haar keel dicht. Dat wijst allemaal op controle. Hij was meester over de situatie."

"Kan het niet zijn dat de emoties gewoon te hoog opliepen, omdat A. ontdekte dat van eerder gemaakte afspraken rond de echtscheiding niets overeind bleef", wierp de verdediging nog op. Maar Steemans bleef zeker van zijn stuk. "Dit was geen plotse emotie, de spanning bouwde zich al maanden op. En op die bewuste dag heeft hij beslist dat het genoeg geweest was."