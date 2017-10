"Cannabisplantage? Neen, homosauna!" zegt Nederlander tegen Hasseltse rechter Birger Vandael

16u06

Bron: Eigen berichtgeving 1 EPA Illustratiefoto. Een 33-jarige Nederlander uit Helmond is vandaag voor de correctionele rechtbank van Hasselt verschenen voor het bezit en de handel van cannabis aan de Kerkhovensesteenweg in Lommel. Hij had voor de rechter een wel heel bijzonder antwoord in petto.

In totaal werden er drie personen gedagvaard, maar enkel de Nederlander kwam opdagen. Op 12 september 2015 ontdekte de politie de plantage na een woningbrand. "Op de zolder werden 150 plantjes gevonden. De oogst had net plaatsgevonden. Ook andere ruimtes in het huis werden klaargemaakt of werden reeds gebruikt voor het kweken van cannabis."

Ongeloofwaardig

"De beklaagde kwam drie keer per week op bezoek om alles te onderhouden. Tijdens het onderzoek verklaarde de man dat hij geen cannabisplantage wilde uitgraven, maar wel een homosauna. Dat beschouwen we als zeer ongeloofwaardig. Voor de drie beklaagden vorderen we een effectieve celstraf van vijftien maanden en een boete van 12.000 euro", klonk het bij de procureur. Vonnis volgt op 16 november.