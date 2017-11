"Cannabisplantage? Neen, homosauna!": Nederlanders vrijgesproken in rechtbank Hasselt

mvdb

18u02

Bron: Belga - Het Belang van Limburg 0 ANP XTRA Foto ter illustratie Twee Nederlanders zijn vandaag door de correctionele rechtbank van Hasselt vrijgesproken van hun vermeend aandeel in het opzetten van een cannabisplantage in Lommel.

Op 12 september 2015 kwam de politie achter de plantage na een brand aan een woning en loods aan de Kerkhovensesteenweg. Na de bluswerken werden op zolder de resten van 150 geoogste cannabisplanten aangetroffen.

De zelf uitgegraven kelderruimte was ook in de maak om er wietplanten te telen, net als de ruimte ernaast. Zo bleken er gaten in de muur te zitten om buizen aan te brengen. Aan de balken waren ophangsystemen geïnstalleerd voor lampen en assimilatiekappen.

Tijdens het onderzoek kwamen twee Nederlanders in beeld die er in de kelder werken hadden uitgevoerd. Zelf verklaarden ze dat ze geen cannabisplantage wilden uitgraven, maar wel een homosauna. "Dat beschouwen we als zeer ongeloofwaardig", klonk het enkele weken geleden bij de procureur. De rechtbank was van oordeel dat er twijfel bestond, en sprak hen daarom vrij.

Een 37-jarige man uit Gent werd wel veroordeeld tot 15 maanden cel en 6.000 euro boete. De rechtbank beval zijn onmiddellijke aanhouding.