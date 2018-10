"Cafépraat" eindigt in moord: man vermoordde garagist in opdracht van diens vrouw kv

10 oktober 2018

17u28

Voor de correctionele rechtbank van Dendermonde zijn vandaag de drie beklaagden verhoord in het proces rond de moord op een autohandelaar in 2014 in Lebbeke. De vrouw van het slachtoffer heeft bekend dat ze een andere man uit Lebbeke betaalde om haar man dood te schieten, maar die verklaarde voor de rechtbank dat hij dacht dat het bij "cafépraat" ging blijven. "Ik heb hem gedood, maar ik dacht niet dat dat zou gebeuren", zei de uitvoerder van de moord.

Het lichaam van autohandelaar Wim Van Cauteren (39) werd met meerdere schotwonden op 2 juni 2014 aangetroffen in de woning van het koppel aan de Brusselsesteenweg in Lebbeke. Katrien R., de 36-jarige vrouw van het slachtoffer, werd eerst verhoord als getuige, maar legde bij de onderzoeksrechter in Dendermonde bekentenissen af. De vrouw zegt dat ze de 48-jarige Gino V., een vriend des huizes, betaalde om haar echtgenoot dood te schieten.

Tijdens een huiszoeking op zijn adres werd het geld voor de huurmoord aangetroffen. Ook Melissa D. uit Opwijk, de toenmalige echtgenote van Gino V.C., staat terecht. Ze wordt ervan verdacht op de hoogte geweest te zijn van de moordplannen en haar ex-man een vals alibi te hebben bezorgd.

Gino V. verklaarde vandaag dat hij aan de drugs zat ten tijde van de feiten. "Ik gebruikte speed, cocaïne en cannabis en ik had een probleem met alcohol. Ik leerde Katrien kennen en het was algemeen geweten dat ze geen goede relatie had. Ze moest alles doen wat haar man zei en hij kleineerde haar", zei de beklaagde.