“Burgerlijke partij moet zich niet moeien”: Vermassen scherp voor vader vermoorde Eline (14) Redactie

22 maart 2019

21u04

Bron: VTM Nieuws 0 Advocaat Jef Vermassen reageerde in VTM Nieuws op de kritiek op de celstraf van zijn cliënte. Neurochirurge Mehrnaz Didgar werd gisteren veroordeeld tot vijf jaar voorwaardelijke celstraf voor de moord op haar dochter Eline. Dat vindt de vader van het meisje veel te weinig.

In een open brief schreef de vader van Eline dat hij de strafmaat een verkeerd signaal vindt. Ook de advocaat van de vader reageerde al op de straf. Maar dat mag niet volgens Jef Vermassen. Hij vindt het niet deontologisch dat de burgerlijke partij zich daarover uitspreekt. “De strafmaat is iets tussen de procureur en de verdediging”, zegt hij.

Vermassen snapt ook de houding van Elines vader niet. Volgens Vermassen heeft Steven Pans in het begin verklaard dat zijn ex-vrouw niet gestraft hoeft te worden. Hij verklaarde dat zowel zijn dochter als haar mama depressief waren.

Neurochirurge Mehrnaz Didgar werd veroordeeld voor de moord op haar dochter, maar kreeg slechts vijf jaar voorwaardelijke cel. Daardoor kon ze vandaag de gevangenis verlaten. Ze wordt wel opgenomen in de psychiatrie.

