“Brusselse begroting voor 2019 opnieuw in evenwicht” TTR

19 november 2018

16u40

Bron: Belga 0 De Brusselse begroting voor 2019 is er opnieuw één in evenwicht. Dat heeft Brussels minister van Financiën Guy Vanhengel verklaard in het Brussels parlement.

De Brusselse minister van Financiën en Begroting Guy Vanhengel (Open Vld) kwam de begroting voor 2019 - de laatste van de huidige regering - vandaag voorstellen in de commissie Financiën van het Brussels parlement. De rekening is opnieuw in evenwicht, verklaarde hij er.

"Ik meen te kunnen stellen dat de Brusselse regering op budgettair vlak een voorbeeldig parcours heeft afgelegd. Jaar na jaar werden de begrotingsdoelstellingen ruimschoots gehaald", klonk het. "Waar de andere entiteiten tekort na tekort optekenden, realiseerde het Brussels gewest overschotten."

In de begroting voor volgend jaar wordt vooral ruimte gemaakt voor investeringen in mobiliteit. Het gaat dan om de verdere ontwikkeling van de Brusselse metro en de renovatie van tunnels, bruggen en viaducten. "We hebben het engagement genomen onze infrastructuur te verbeteren, en we voeren dit ook uit", zei Vanhengel daarover.