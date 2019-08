“Brussels Airport besteedt te veel aan uiterlijke bling-bling, ten koste van investeringen in basisinfrastructuur” mvdb

Bron: VRT 11 “Brussels Airport besteedt te veel aandacht aan uiterlijke bling-bling, ten koste van noodzakelijke investeringen in de basisinfrastructuur achter de schermen”, zo luidt de harde kritiek van ACV-vakbondsvertegenwoordiger Kurt Callaerts op de luchthavendirectie, meldt de VRT-nieuwsdienst.

Het bagagesysteem lag afgelopen weekend andermaal urenlang stil met grote overlast tot gevolg. Duizenden vertrekkende reizigers moesten hun koffers achterlaten en konden enkel hun handbagage meenemen. Aan de basis van het euvel lag een technisch mankement met het riemensysteem, luidde de oficiële communicatie. Midden vorige maand had de bagageverwerking ook al te kampen met een computerprobleem.



Het bagagesysteem dateert van de opening van de A-pier begin jaren 2000. Volgens Callaerts laat Brussels Airport het na om voldoende te investeren in de basisinfrastructuur waardoor de kerntaak, ervoor zorgen dat vliegtuigen aankomen en vertrekken, in het gedrang komt. Met de “uiterlijke bling-bling” verwijst de vertegenwoordiger van de christelijke vakbond onder meer naar de aankoop door Brussels Airport van het Sheraton-hotel nabij de luchthaven, begin dit jaar.



Zolang die noodzakelijke investeringen uitblijven, ziet Callaerts op korte termijn geen verbetering optreden waardoor vroeg of laat er nieuwe problemen kunnen opduiken. Ook wordt volgens het ACV te weinig personeel ingezet om het werk op tijd klaar te krijgen.