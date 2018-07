"Brussel komt 3.000 plaatsen tekort in middelbaar onderwijs tegen 2024"

20 juli 2018

Als er niets gebeurt zullen er tegen 2024-2025 maar liefst 3.000 plaatsen te weinig zijn in het technisch en beroepsonderwijs in Brussel, schrijft Le Soir vandaag. De hoofdstad zal tegen dan zo'n 19.5000 extra studenten in het secundair onderwijs hebben, een vijfde meer dan nu.