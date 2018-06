"Brussel is nu een groter spionnennest dan Wenen" kv

28 juni 2018

17u48

Bron: Reuters 1 In de hoofdstad van de Europese Unie zitten tegenwoordig meer spionnen bij elkaar dan in Wenen. Dat zegt het hoofd van de Oostenrijkse contraspionagedienst. Het gaat om "honderden" mensen, zegt hij.

Wenen heeft al jaren de reputatie een echte hotspot voor spionnen te zijn. Tijdens de Koude Oorlog bevond de Oostenrijkse hoofdstad zich op een uurtje rijden van het IJzeren Gordijn, waardoor het een populaire afluisterplek was nabij het communistische blok. Van 1945 tot 1955 werd Wenen door de Geallieerden (de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en de Sovjet-Unie) verdeeld in vier sectoren. De stad stond onder toezicht van een Geallieerde Commissie. De stadskern, gekend als het eerste district, werd een "internationale zone" waarover de vier grootmachten beurtelings een maand de controle hadden.

Internationale hoofdkwartieren

Vandaag huisvest Wenen haar eigen deelhoofdkantoor van de VN, het hoofdkwartier van het Internationaal Atoomagentschap en dat van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OSCE). Bijgevolg hebben veel landen een ambassade in Wenen, plus twee extra diplomatieke missies. Daardoor zijn er ook meer functies om spionnen dekking en diplomatieke immuniteit te bieden.

We spreken over een gemeenschap van honderden mensen, maar minder dan 1000. Peter Gridling, hoofd van het Oostenrijkse BVT

Maar in Brussel is het vandaag nog erger, zo zegt Peter Gridling, hoofd van Oostenrijks voornaamste inlichtingendienst. "Ik ben blij dat Brussel nu Wenen ingehaald heeft en dat er in Brussel nu een grotere dichtheid is van zogenaamde inlichtingendiensten van buiten de EU dan hier", zei hij vandaag tijdens een persconferentie over het jaarlijkse rapport over de activiteiten van het BVT, het Oostenrijks Federaal Bureau voor de Bescherming van de Grondwet en Antiterrorisme.

"We spreken over een gemeenschap van honderden mensen, maar minder dan 1000", antwoordde Gridling op de vraag hoeveel mensen er undercover aan het werk zijn bij de diplomatieke missies. Hij weigerde echter meer details te geven, maar beklemtoonde dat het aantal spionnen in Oostenrijk "hoog" blijft en dat het land een "geliefde plek voor operaties blijft".

Skripal-affaire

In 2010 wisselden de VS en Rusland op de Weense luchthaven spionnen uit. Een van de uitgewisselde agenten was Sergei Skripal, een voormalige Russische legerkolonel die werkte als dubbelspion voor de Britten.

Volgens het Verenigd Koninkrijk is Moskou verantwoordelijk voor de vergiftiging van Skripal en zijn dochter Yulia met het zenuwgas novitsjok in maart. Westerse landen zetten bijgevolg massaal Russische diplomaten het land uit. Rusland ontkent echter alle betrokkenheid bij de zaak.

Oostenrijk beriep zich echter op zijn neutraliteit en zette geen diplomaten uit. Het land verklaarde een "bruggenbouwer" tussen het Oosten en het Westen te willen zijn.