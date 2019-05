“Brussel is moderne stad die duidelijk groen stemt” ses

26 mei 2019

20u02

Bron: Belga 0 De groene golf van de gemeenteraadsverkiezingen zet zich door in Brussel, want Ecolo en Groen gaan stevig aan kop in de voorlopige uitslagen voor het Brussels parlement. De groene burgemeester van Watermaal-Bosvoorde, Olivier Deleuze (Ecolo), ziet dat de meningen in Brussel duidelijk veranderd zijn.

Met een overtuigend resultaat van 23,66 procent, is de groene golf in tegenstelling tot Vlaanderen wel duidelijk voelbaar in de hoofdstad. “Brussel verandert sociologisch”, stelt Deleuze aan Bruzz. “We zien andere mensen in deze dynamische stad, en dat is leuk voor ons. Het is nog te vroeg om te zeggen of we de grootste partij worden, maar in vergelijking met 2014 is het resultaat schitterend, want we halen mogelijk een verdubbeling”.

“Enerzijds is de klimaatopwarming echt een thema geworden, en anderzijds verandert Brussel”, analyseert Deleuze. “Dat zie je in alle wijken. Het is een moderne stad die nu duidelijk voor groen stemt. Ik ben de baas van de partij niet dus het is niet aan mij om te beslissen wie mogelijk partners kunnen worden. Laten we niet aan de grenzen denken, maar laten we gewoon allemaal samen werken”.

Op Vlaams niveau gaat Groen licht vooruit, maar is vooral de grote sprong van Vlaams Belang een verrassing. “Vlaams Belang is voor ons een fascistische partij, dus het is zorgwekkend om dat te zien gebeuren. Het is slecht nieuws”, aldus nog Deleuze.