“Brussel dreigt 3,2 miljoen euro in beslag te nemen voor geluidsoverlast Zaventem” jv

04 september 2019

08u19

Bron: belga 1 De federale overheid heeft op 30 augustus geen boetes betaald voor het overtreden van de Brusselse geluidsnormen, terwijl ze daar door de rechter toe was verplicht. Dat schrijft L'Echo. Het totaal aan boetes bedraagt zowat 3,2 miljoen euro.

Het bedrag slaat op de maanden maart, april en mei, net als op de inbreuken uit 2017. Aanleiding was een vonnis van de Brusselse rechtbank in februari, na een klacht van de Brusselse regering. De federale regering heeft geen beroep aangetekend tegen dat vonnis. Het kabinet van ontslagnemend minister van Mobiliteit François Bellot (MR) laat weten dat "het proces aan de gang" is.

"Nu er geen betaling heeft plaatsgevonden, nemen we de volgende stap", bevestigt Brussels minister Alain Maron (Ecolo). De komende maanden zal Brussel dwangsommen blijven vorderen - de berekeningen voor de maand augustus zijn volgens hem aan de gang. Het is de bedoeling tot een dialoog te komen met de federale overheid om een structurele oplossing te vinden voor de overtreding van de geluidsnormen, aldus Maron.