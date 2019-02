‘Brexit Impact Scan’ in vijf maanden meer dan 17.000 keer gebruikt AW

18 februari 2019

13u47

Bron: Belga 0 Sinds de lancering van de Brexit Impact Scan op 18 september kregen reeds 17.557 bedrijven een analyse van de impact van een harde brexit. Dat meldt minister van Economie Kris Peeters (CD&V).

In september 2018 lanceerde minister Peeters daarom de 'Brexit impact scan'. Met deze online tool kunnen bedrijven aan de hand van een uitgebreide vragenlijst een analyse op maat krijgen en inschatten welke gevolgen zij kunnen ondervinden van een 'no deal'-brexit en wat ze kunnen doen om de impact te beperken.



Daarvoor worden de bedrijven doorverwezen naar de relevante informatie van de verschillende federale overheidsdiensten en van de regio's. De tool is raadpleegbaar via brexit.belgie.be. De Nederlandstalige versie werd sinds september al 12.141 keer geraadpleegd, de Franstalige versie al 4.928 keer.

Roadshows

“De tool kadert in een pakket van maatregelen die we aan bedrijven aanbieden in het kader van de brexit. Via roadshows sensibiliseren we bedrijven in verschillende sectoren”, aldus Kris Peeters. Tijdens die roadshows hadden bedrijven vooral vragen over normalisatie (gaat het VK andere normen hanteren? ), douaneprocedures, brevetten en octrooien, en wat de gevolgen zijn voor lopende contracten. Ook het aspect van de devaluatie van de pond kwam vaak terug.

“We hebben er ook voor gezorgd dat Belgische bedrijven met Britse werknemers zeker kunnen zijn dat hun werknemers ook na een harde brexit in ons land kunnen blijven werken”, stelt de CD&V-vicepremier nog.

Gevolgen voor Belgische economie

Een ‘no deal’-brexit heeft significante gevolgen voor de Belgische economie en bedrijven. België neemt ongeveer tien procent van de Europese uitvoer naar het VK voor zijn rekening en is dus één van de landen die het hardst getroffen kunnen worden.