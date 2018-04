‘Brave huisvader’ met donker dubbelleven krijgt twintig jaar cel voor doodslag op minnares Birger Vandael

20 april 2018

09u41 1 Jan Rasschaert (54) uit Tielt-Winge is veroordeeld tot een celstraf van twintig jaar voor doodslag op zijn minnares Mia Verschueren (52) uit Sint-Truiden. De feiten vonden plaats op 17 februari 2015 en vormden het einde van Rasschaerts leven vol minnaressen, leugens en valse beloften.

Rasschaert had al sinds begin 2009 een relatie met Mia, maar hield dat al die tijd verborgen voor zijn echtgenote. De minnares kreeg na een leven vol tegenslagen hoop op een toekomst met Rasschaert en dat zag hij niet bepaald zitten. Hij beloofde wel die bewuste winterdag bij haar in te trekken, maar stapte de dag zelf af van zijn plan. Dat leidde tot een discussie waarbij beklaagde een fles wijn stuk sloeg op het hoofd van de vrouw. Volgens de rechtbank liet hij na om er alles aan te doen de vrouw toch nog te redden en stak hij zelfs het appartement in brand.

Openbaar aanklager Patrick Boyen noemde Rasschaert een zielige Calimero, een gepatenteerde leugenaar en een schijnheilige. “Uit het psychologisch verslag blijkt dat je geen empathische relaties kan aangaan. Jij was enkel geïnteresseerd in de seks, voor haar was dit veel meer. Je was een man met een plan en van eerlijkheid heb je geen kaas gegeten.” Er werd een celstraf van 25 jaar gevraagd.

Schoorvoetend gaf Rasschaert tijdens de behandeling toe dat hij het zwaar had met zijn daden. “Ik heb haar nooit dood gewild en had eerlijk moeten zijn”, liet hij verstaan. De zoon van Mia krijt een morele schadevergoeding van 20.000 euro. De materiële schadevergoeding werd vastgesteld op 1 euro provisioneel en de rechtsplegingsvergoeding bedraagt 2.500 euro. Beklaagde moet ook de kosten van de publieke vordering, goed voor 36.756 euro, betalen. Aan burgerlijke partij AG Insurance moet hij 53.101,83 euro en een rechtsplegingsvergoeding van 3.000 euro geven.