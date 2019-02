"Bpost schendt de Grondwet en mogelijk ook het arbeidsrecht” ttr

Bron: belga 0 Sommige bepalingen van een door Bpost bijgewerkte versie van haar "code of conduct" zijn in strijd met de Grondwet. Dat verklaart professor mediarecht Dirk Voorhoof in het weekblad ‘Knack’. Die gedragscode verstrakt de regels waaraan werknemers zich moeten houden als ze deelnemen aan publieke debatten (conferenties, online fora, sociale media of blogs).

De bijgespijkerde code komt er, aldus ‘Knack’, op neer dat een postbode best twee keer nadenkt vooraleer hij zich uit over zijn steeds stijgende werklast. Zelfs nu de postbode officieel een knelpuntberoep uitoefent, stipuleert de gedragscode voor medewerkers van Bpost ondubbelzinnig dat openlijke kritiek niet (meer) door de beugel kan.



Om als medewerker van Bpost nog aan "publieke debatten" deel te nemen, moet hij/zij daartoe toelating krijgen van zijn/haar hiërarchie. De code stelt letterlijk, schrijft ‘Knack’: "Doe geen (...) deloyale of denigrerende uitspraken over Bpost".

Volgens Marc De Mulder van het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt (VSOA) gaat het om een nieuwe tekst. "Het bedrijf heeft daarmee gereageerd op de stakingen bij Bpost van eind 2018", zo citeert het weekblad de VSOA-man. "Je kunt er niet omheen: Bpost is ongerust over zijn imago. Dat het beursaandeel in 2018 van 28 naar 8 euro is gezakt, is daar niet vreemd aan."

Vrijheid van meningsuiting

De nieuwe gedragscode strookt evenmin met het arbeidsrecht, stelt professor arbeidsrecht Patrick Humblet (UGent). "De vrijheid van meningsuiting is de regel. (Slechts) uitzonderlijk kunnen werkgevers bepaalde beperkingen opleggen, gebaseerd op bestaande wetgeving", zegt hij aan ‘Knack’. Hij heeft de indruk dat "de regeling een erfenis is van de tijd toen Bpost nog een loutere overheidsinstelling was (...) Het zijn relicten uit de tijd dat ambtenaren nog aan kadaverdiscipline onderworpen waren".

Maar volgens Bpost is er niets veranderd. "De code of conduct is niet nieuw, alleen verder uitgewerkt", luidde de reactie van woordvoerster Barbara Van Speybroeck aan ‘Knack’. Bpost "hecht veel belang aan alle individuele vrijheden van zijn werknemers. Ze zijn volledig vrij om zich kritisch op te stellen tegenover het bedrijf, en hebben daartoe heel wat interne fora en processen ter beschikking". Vooral het adjectief "intern" heeft hier zijn belang.