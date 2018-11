‘Bourgondisch’ trio N-VA, sp.a en Open Vld start onderhandelingen voor Antwerpse coalitie: “Veel kiezers van N-VA en sp.a gaan dit geen fijne gedachte vinden” TT

20 november 2018

13u53

Bron: VTM NIEUWS 0 In Antwerpen beginnen N-VA, sp.a en Open Vld vanmiddag formeel met de onderhandelingen voor een nieuw stadsbestuur. Het akkoord om te onderhandelen werd om 14 uur voorgesteld op een persbijeenkomst.

Burgemeester en ‘formateur' Bart De Wever kondigde gisteren aan verder te gaan met sp.a en Open Vld. CD&V wordt daarbij uit de coalitie gewipt. Ook Groen werd niet betrokken bij de verdere gesprekken. Volgens De Wever had de partij “geen enkele ambitie tot bestuursverantwoordelijkheid getoond”.

“Met de huidige meerderheid doorgaan was te krap”, zei De Wever tegen de pers bij het begin van de gesprekken. “Groen heeft zichzelf aan de kant gezet. Je hebt dan geen eindeloze opties meer, er waren in feite maar twee formules meer over. En in een stad als Antwerpen heb je echt minstens 30 zetels nodig voor een stabiel bestuur, deze formule met sp.a en Open Vld heeft er 31.” De huidige coalitie met Open Vld en CD&V zou slechts 28 zetels op 55 hebben, tot voor de verkiezingen had ze er 30.

Als reden waarom N-VA CD&V laat vallen, gaf De Wever aan dat “je met 34 zetels (CD&V behaalde op 14 oktober 3 zetels, red.) dan weer met een volstrekt mathematisch overbodige partij” zit. “Kiezen is verliezen. Dit is de garantie op het meest stabiele bestuur. Het is geen keuze tegen een bepaalde partner, het is een positieve keuze.”

De Wever gaf aan dat “de stad niet onbestuurbaar kan” zijn. Volgens de N-VA'er kan het voor veel van zijn kiezers inderdaad verrassend zijn om nu met de socialisten in zee te gaan: “Veel kiezers van N-VA en sp.a gaan dit geen fijne gedachte vinden”, maar “we gaan proberen krachtdadig te besturen en dan trekken we over zes jaar opnieuw naar de kiezer”.

