“Botten aan mijnterril mogelijk van vermiste dertiger”

28 augustus 2019

Bron: Sudpresse

Een wandelaar heeft maandag menselijke botten ontdekt aan een mijnterril in het Henegouwse dorp Hornu (Boussu) in de Borinage. Volgens de kranten van Sudpresse kan de vondst in verband worden gebracht met de verdwijning van Jordan Dewilde.