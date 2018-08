'Bompa-overvallers' uit entourage van Haemers en Habran opgepakt in Elsene SVM

10 augustus 2018

10u11

Bron: Belga 0 In Elsene hebben de speciale eenheden van de federale politie gisteren vier mannen opgepakt die op het punt stonden een overval te plegen. Hun leeftijd varieerde tussen 52 en 64 jaar, ze waren ook allesbehalve onbekenden voor het gerecht. Drie van hen, Djurica Djordjevic (64), Koenraad Spitaels (61) en David Marloye (52) hebben elk al verschillende veroordelingen opgelopen voor gewapende en gewelddadige overvallen. Het parket geeft om 11 uur meer uitleg op een persbriefing.

Djurica Djordjevic -alias Duckie- werd in de jaren '80 al in verband gebracht met Patrick Haemers en werd decennialang beschouwd als een van de beruchtste overvallers van ons land. Hij zou onder meer het brein geweest zijn achter een overval op het postsorteercentrum van Charleroi X in 1989, ook al werd hij daar nooit voor veroordeeld.

Koenraad Spitaels maakte deel uit van de bende rond Marcel Habran, de peetvader van het Luikse criminele milieu. Samen met verschillende andere daders pleegde hij in 2000 een overval op een geldtransport op de luchthaven van Findel in Luxemburg, waarbij het tot een achtervolging en een schietpartij kwam. De man werd daarvoor veroordeeld tot 20 jaar cel en kwam pas kort geleden vrij.

Ook David Marloye heeft een lang parcours van gewapende overvallen. De vierde man, Abderafid B.O. (54), is minder gekend.

Recent kwam het de politie ter ore dat het kwartet een nieuwe overval plande. De vier namen daarbij alle mogelijke maatregelen om onder de radar te blijven, maar gisterochtend konden ze toch ingerekend worden. Er werd ook een aanzienlijk wapenarsenaal ontdekt. Ze werden alle vier door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst.