"Bomen die mijn overleden zoontje 35 jaar geleden plantte, zijn vergiftigd" Wouter Spillebeen

28 maart 2018

12u45

Bron: Eigen berichtgeving 1 Drie bomen die 35 jaar geleden door Anita Batsleers zoontje Gunnar werden geplant in een tuin in de Galgenstraat in Eeklo , zijn vergiftigd. Gunnar kwam op vierjarige leeftijd om het leven bij een ongeval. Anita (61) is aangeslagen door de vergiftiging in de tuin van haar overleden moeder.

Anita was twee weken geleden met een tuinman aan het werk in de tuin. Bij het wegsnoeien van struiken en takken, viel het de tuinman op dat er groeven in een van de bomen waren gekerfd. Daar was volgens hem een pesticide als Roundup in gegoten. Iemand had geprobeerd om te boom te vergiftigen. Anita ontdekte later dat nog twee andere bomen op soortgelijke manier waren vergiftigd.

“Ik heb geen idee wie zoiets zou doen en de politie vreest ook dat de dader nooit gevonden zal worden”, vertelt Anita. “Misschien had iemand last van de bladeren die van de bomen kwamen, maar daar hebben ze me nooit op aangesproken. Volgens de tuinman was het mogelijk om de bomen te redden als we ze met een hogedrukspuit hadden afgespoeld, maar daarvoor is het nu al te laat. We weten niet wanneer de vergiftiging gebeurde, maar het kan al een tijdje geleden zijn. Zo’n vergiftiging kan jaren duren. Misschien redden de bomen het nog, maar ik vrees ervoor.”

Ik heb al gedacht: Is er iemand die me zo erg haat? Anita Batsleer

De vernieling van de bomen komt bijzonder hard aan bij Anita, want ze zijn bijna 40 jaar geleden geplant door haar zoon Gunnar. “Hij stopte de eikels in de grond. Een heel bosje.” Op vierjarige leeftijd, nu zo’n 35 jaar geleden, kwam Gunnar om bij een ongeval.

“De tuin heeft een hoge schutting, dus de dader moet er doelbewust met het gif over geklommen zijn. Ik heb al gedacht: Is er iemand die me zo erg haat? Maar niemand weet dat de bomen geplant waren door Gunnar. Misschien krijgt de dader berouw wanneer hij ziet hoe veel ze voor mij betekenen.”