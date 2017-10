'Boer Zoekt Hoer TD' wordt Temptation Weiland DILA

De 'Boer Zoekt Hoer TD' van de Antwerpse studenten Dierengeneeskunde en Biologie verandert van naam. De organiserende studentenclubs Diefka en Fabiant kozen voor de 'Temptation Weiland TD' nadat ze uit verschillende hoeken de wind van voren hadden gekregen.

De Universiteit Antwerpen (UA) vond de eerste naam "totaal smakeloos" en clubsponsors KBC en AB InBev lieten weten de naam respectievelijk "ongelukkig gekozen" en "niet geweldig" te vinden.

"Beste leden en sympathisanten, vanwege de recente commotie hebben we in samenspraak met beide clubs besloten om de naam van het evenement te veranderen", zo klinkt het op de Facebookpagina van het event.

De meeste studenten lijken in de eerste reacties de naamsverandering naar Temptation Weiland vooral te betreuren. Ook in Gent ging er eerder al een Temptation Weiland party door in studentenmiddens.