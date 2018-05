"BNP Paribas en Deutsche Bank steunen illegale Israëlische nederzettingen" kg

29 mei 2018

15u32

Bron: Belga 4 BNP Paribas en Deutsche Bank, twee banken die in ons land opereren, hebben nog steeds aandelen in banken die actief zijn in de Israëlische nederzettingen op Palestijns grondgebied. Op die manier steunen ze de ontwikkeling van de nederzettingen die door het internationaal recht als illegaal worden gezien, klaagt 11.11.11 samen met enkele andere organisaties dinsdag aan in een nieuw rapport. Ze eisen dat de twee banken hun banden met de Israëlische banken doorknippen.

Volgens de Israëlische organisatie Who Profits zijn er zeven Israëlische banken actief in de nederzettingen. Ze verstrekken leningen aan het bestuur van de nederzettingen, en voor bouwwerken en infrastructuurprojecten in de nederzettingen. Ze spelen zo een cruciale rol in het (voort)bestaan van de nederzettingen.

Deutsche Bank bezit of beheert voor 21,96 miljoen euro aandelen in vijf van deze Israëlische banken, zo blijkt uit het rapport 'Financing Occup'Annexation", dat 11.11.11, CNCD-11.11.11, FairFin en Financité vandaag publiceerden. BNP Paribas heeft banden met één betrokken Israëlische bank voor een bedrag van 6,08 miljoen euro.

"Door te investeren in Israëlische banken steunen de in België actieve banken de illegale Israëlische nederzettingen en gaan zij in tegen hun eigen politiek van verantwoord ondernemen en tegen de VN Principes voor Verantwoord Ondernemen", klagen de organisaties aan. Ze vragen BNP Paribas en Deutsche Bank om hun relaties met de genoemde Israëlische banken verbreken.

KBC, ING, Dexia Bank

Ook willen ze dat alle in België actieve banken een duidelijke politiek opzetten die huidige en toekomstige investeringen in de Israëlische nederzettingenindustrie onmogelijk maakt. Uit het rapport blijkt immers dat KBC, ING en Dexia Bank tot voor kort ook betrokken waren in de bezette gebieden. Voor Triodos Bank, Van Lanschot, vdk bank, Argenta en Belfius werd geen link gevonden.

Tot slot willen ze dat de federale regering, als belangrijke aandeelhouder van BNP Paribas, druk uitoefent op de bank om de relaties met Israëlische banken te verbreken.