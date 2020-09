Exclusief voor abonnees

'Blind gekocht' wordt dagelijkse kost: in populaire regio's gaat huizenjacht steeds vaker digitaal

Bjorn Cocquyt

21 september 2020

05u30

Een huis kopen zonder het écht gezien te hebben? Gebeurt alleen op tv, zou je denken. Maar niets is minder waar: sinds corona beslissen mensen gewoon na een virtuele tour over de belangrijkste aankoop van hun leven. "En dat zal in de toekomst steeds vaker zo zijn, zeker in de populairste regio's", zeggen makelaars.