'Blijf van mijn lijf': Brussel lanceert eerste Belgische applicatie tegen intimidatie op straat rvl

06 maart 2018

13u17

Bron: Belga 12 Brussels staatsecretaris voor Gelijke Kansen Bianca Debaets (CD&V) heeft vandaag de app 'Blijf van mijn lijf' gelanceerd. Samen met de vzw "Touche Pas A Ma Pote" ontwikkelde ze een app waarop vrouwen en mannen melding kunnen maken van straatintimidatie en omstanders kunnen mobiliseren om te komen helpen.

Zoals veel vrouwen ben ik het beu dat sommige mannen vrouwen lastig vallen en uitschelden in onze straten. Om de strijd er tegen op te voeren, lanceren we samen met @TPAMPbelgique een app die incidenten registreert en omstaanders engageert pic.twitter.com/STGqEZPe8H Bianca Debaets(@ BiancaDebaets) link

De lancering van de app vond plaats in de Brussels Hogeschool IHECS. De studentes in de wijk klaagden onlangs in een open brief aan dat ze op straat regelmatig het slachtoffer zijn van scheldwoorden, achtervolgingen of fysiek ongewenste aanrakingen. Uit een studie van de UGent blijkt dat op een groep van 450 Brusselse vrouwen 86 procent al minstens eenmaal seksueel geïntimideerd werd en 34 procent er nog steeds onder lijdt.

86% van Brusselse vrouwen = (ooit al eenmaal) seksueel geïntimideerd, 34% lijdt er nog steeds onder, 22% praat met niemand over ergste geval. Moet veranderen. Download app Touche Pas A Ma Pote op apple of play store en engageer u mee! Bianca Debaets(@ BiancaDebaets) link

De applicatie 'Blijf van mijn lijf' laat het slachtoffer of een getuige toe om meteen melding te maken van de intimidatie en de locatie door te geven. De gebruiker geeft aan of het om een verbaal of fysiek incident ging en kan een getuigenis achter laten. Tegelijkertijd kunnen andere gebruikers ook zien dat er een melding binnenkomt en te hulp schieten.

De applicatie is gebaseerd op het Franse 'Handsaway', daar is een derde van de gebruikers mannelijk. De app is dus ook een middel om gaybashing tegen te gaan.

"We zien hierdoor wanneer en in welke wijk het gebeurt, want het wordt geregistreerd. De wijkpolitie kan ook zien of het in bepaalde straten gebeurt en zo slim beginnen patrouilleren", aldus staatssecretaris Debaets.