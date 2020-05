#BlackLivesMatter-protest in Brussel gaat maandag niet door omwille van schending coronamaatregelen MDG

31 mei 2020

17u14

Bron: Instagram, Twitter 78 Op sociale media circuleerden vandaag verschillende oproepen om morgen massaal af te zakken naar Brussel voor een protest tegen racisme. De organisator, BLM Belgium, wilde met dit protest aandacht vestigen op de racismeproblematiek. De coronamaatregelen verbieden betogingen. Enkele uren later annuleerde de organisatie het protest door, naar eigen zeggen, ‘een slechte organisatie’.

BLM Belgium, wat staat voor #BlackLivesMatter, riep eerder vandaag op tot een vredevol protest dat plaatsvindt op maandag 1 juni op het Muntplein in Brussel. Het originele bericht kopte als volgt: “Zoals beloofd willen we niet dat dit alleen een spreiding van awareness via sociale media is, maar willen we dit ook op de straten brengen! Hierbij organiseren we ons eerste protest op 1 juni!”

Bijeenkomsten verboden

Alle bijeenkomsten, waaronder betogingen, zijn momenteel verboden omwille van het coronavirus. De organisatie deelde een interne mail met Daniel Van Calck, politie Brussel, Elsene waarin staat dat de betoging niet wordt toegelaten omwille van de coronamaatregelen.

‘Slechte organisatie’

BLM Belgium biedt zijn excuses aan en verwijst naar een slechte organisatie waardoor er misverstanden ontstonden: “We hadden ook nog geen toestemming om dit protest te organiseren en hier zijn we ook de fout ingegaan.”

“Door de slechte organisatie gaat het evenement van morgen niet door. Mensen die toch gaan, kunnen dit maar niet onder de naam van BLM Belgium. De politie is verwittigd voor een mogelijk protest morgen maar het is niet toegelaten.”

“Wij beginnen deze organisatie terug van nul. In de toekomst zullen wij ook andere organisaties die hier al langer mee bezig zijn contacteren voor hun hulp/samenwerkingen ... We zullen er alles aan doen om het vertrouwen van de mensen terug te winnen en we begrijpen alle twijfels", sluit het af.

De aanleiding was in de eerste plaats de verschillende protesten die plaatsvinden in de Verenigde Staten nadat de 46-jarige George Floyd eerder deze week overleed door politiegeweld.