'Black Lives Matter'-betogers op straat in verschillende steden: rustig verloop, naar einde toe incidenten in Brussel en Antwerpen MDG

07 juni 2020

13u41

Bron: Belga, eigen berichtgeving 358 Op verschillende plaatsen in België vonden er zondagnamiddag betogingen plaats. Brussel was koploper met 10.000 aanwezigen maar de gemoederen laaien daar op . De politie zet waterkanonnen in nadat betogers met stenen gooien. Ook meer dan duizend betogers zakten af naar het Steenplein in Antwerpen. Op de Groenplaats in Antwerpen werden na afloop betogers ingesloten door de politie en opgepakt met bussen van De Lijn.

Gent telde zo’n 750-tal aanwezigen, Halle een 200-tal, in Hasselt waren enkele honderden betogers op pad en in badstad Oostende verzamelden zo’n 300 betogers.



Eerder riepen activisten van Make Noise For Climate op om massaal naar de hoofdstad af te zakken op zondagmiddag om deel te nemen aan de Black Lives Matter-manifestatie. Bij wijze van symbolische oproep, projecteerden ze eerder op verschillende plaatsten afbeeldingen van George Floyd.



Om te vermijden dat er in Brussel een massale opkomst is, riepen verschillende organisaties op om ook in andere steden samen te troepen. De oproep was tevergeefs. De politie meldde meer dan 10.000 betogers in Brussel.

Brussel liet statistische manifestatie toe met respect voor social distancing

De huidige coronamaatregelen laten echter niet toe om betogingen te organiseren. Stad Brussel tolereerde de bijeenkomst, op voorwaarde dat het om een statische manifestatie ging en dat de deelnemers rekening hielden met de regels rond social distancing.

Viroloog Steven Van Gucht is echter niet opgezet met zulke initiatieven: “Zulke bijeenkomsten zijn sterk af te raden op het ogenblik dat er nog steeds circulatie van het coronavirus is. Alle levens zijn belangrijk en dit virus maakt geen onderscheid tussen overtuigingen of kleuren. Belangrijk is om afstand te houden en een masker te dragen”.

Massale opkomst in Brussel: meer dan 10.000 manifestanten volgens politie, enkele honderden betogers keren zich tegen politie

Op en rond het Poelaertplein in Brussel hebben zich zondagnamiddag verschillende duizenden mensen verzameld om te betogen tegen het politiegeweld tegen zwarte Amerikanen in de VS, maar ook tegen het politiegeweld tegen niet-witte mensen in België en het racisme in de Belgische maatschappij. “De moord op George Floyd in de VS heeft duidelijk veel mensen wakker geschud”, zegt Ange Kazi, woordvoerster van het Belgian Network for Black Lives (BNFBL), dat tot de betoging heeft opgeroepen. “Veel mensen zijn het politiegeweld dat systematisch tegen zwarte mensen gebruikt wordt, beu.” Oorspronkelijk verwachtten de organisatoren zo’n 5.000 betogers. Echter telde de politie meer dan 10.000 aanwezigen.

“Het moet stoppen, ik bedoel: zwart, wit, rood, geel, het maakt niet uit. We zijn allemaal mensen”, vertelt betoger Chahrzad Sheikhrezaei aan VTM NIEUWS. Zolang er geen respect is, geen gelijkheid is voor iedereen, gaan we hier blijven staan”.

#BLMBelgium #BlackLivesMattters estimated 10 000 souls came to say NO to racial discrimination.

My transparent said: “Sorry mother, I love everyone! Today black lives need our love the most.” pic.twitter.com/GPC1xg4vIO Lucas J. Danieli(@ LucasJDanieli) link

Grimmige sfeer in Brusselse straten

Om 16.30 uur liep de manifestatie af. Nadien liep het Poelaertplein gestaag leeg. De actievoerders blijven in de straten rondom hangen. De politie is aanwezig op het Koningsplein.

Echter laaien de gemoederen op en is de spanning te snijden, waarbij enkele honderden manifestanten zich tegen de politie keren en met flessen en kasseistenen gooien. De politie zet het waterkanon klaar uit voorzorg.

De sfeer wordt grimmig aan het kruispunt Naamsestraat met de Kleine Ring. In de Matongewijk loopt het intussen uit de hand en steken er verschillende taferelen de kop op. Ook in de winkelwandelstraat, de Nieuwstraat, hebben relschoppers brand gesticht.

Ook plunderden ze hierbij verschillende winkels.

Gerechtigheid

“We eisen gerechtigheid voor elk slachtoffer van politiegeweld in België”, klinkt het bij de betogers. “Bij elk incident van politiegeweld moet meteen een onderzoeksrechter aangesteld worden, zodat het slachtoffer en zijn familie kunnen rekenen op een onafhankelijk onderzoek. Het kan ook niet dat de politiezone die bij het incident betrokken is, zelf het onderzoek voert.”

Aan de betoging nemen mensen van alle leeftijden, genders en huidskleuren deel. De politie is aanwezig om een oogje in het zeil te houden maar stelt zich terughoudend op.

Aan de geïmproviseerde ingangen deelden stewards mondmaskers uit. Op voorhand werd opgeroepen om de social distancing te bewaren, maar door de enorme drukte was dat onmogelijk.

1.200 deelnemers op Black Lives Matter-actie in Antwerpen

Op het Steenplein in Antwerpen zijn zondagmiddag 1.200 mensen samengekomen voor een Black Lives Matter-actie. Dat zegt de Antwerpse politie. De deelnemers houden zich over het algemeen aan de coronamaatregelen. Op sociale media riep de groep Belgian Youth Against Racism de afgelopen week op om samen te komen in verschillende steden. In Antwerpen hadden de stad en de politie geen toelating gegeven, maar de actie ging toch door. Op het laatste moment wijzigde de locatie wel nog van de Groenplaats naar het Steenplein, waar alles rustig verliep.

Onder de indruk van de organisatie en de massale opkomst in #Antwerpen. Voor rechtvaardigheid en gelijkheid. Tegen racisme en discriminatie. 🙏🏼 @byar_be pic.twitter.com/CYGvOIEmTA Sihame El Kaouakibi(@ SihameElk) link

Honderdtal betogers op Groenplaats opgepakt door politie

Maar op de Groenplaats daagden toch betogers op. Een honderdtal daarvan werden opgepakt door de politie. Omdat een grote groep betogers zich na de actie in het stadscentrum bleef ophouden, heeft de politie ingegrepen. “Onze tolerantiegrens rond het niet-respecteren van de ‘social distancing’ was bereikt”, luidt het. Een honderdtal personen is door de ordediensten omsloten en met bussen naar het politiekantoor gebracht ter identificatie omdat ze zich niet hielden aan de afstandsregels. Zij mogen een GAS-boete verwachten.



Lees ook: Grote opkomst op ‘Black Lives Matter’-protest in Antwerpen: “Hoeveel keer ik ben uitgescholden omwille van mijn huidskleur? Ik ben de tel kwijtgeraakt” (+)

200-tal betogers in Halle

Een tweehonderdtal personen heeft zondagnamiddag actie gevoerd in het Albertpark in Halle. De organisatoren kozen voor het Koning Albert I Park, niet toevallig in de nabijheid van het standbeeld van Leopold II.

“Om deel te nemen aan het wereldwijde protest tegen racisme na de dood van George Floyd”, sprak Eunice Yahuma die zichzelf voorstelde als frontvrouw van Belgian Youth Against Racism in Halle.

“Het enige wat we vragen is mensenrechten, dat is toch niet te veel gevraagd?”: 300 betogers in badstad Oostende

300 mensen verzamelden zondagmiddag aan de Drie Gapers om actie te voeren tegen racisme na de dood van George Floyd in Amerika. De actie startte met 8 indrukwekkende minuten stilte omdat George Floyd ook zo lang gevochten heeft voor zijn leven terwijl een politieagent met zijn knie in zijn nek zat. De actievoerders vragen ook dat het standbeeld van Leopold II verwijderd wordt. De actie verliep rustig.



750 betogers naar Zuidpark in Gent

Wat begon met zo’n 250 betogers, werden er al snel een 750-tal in Gent. Ze zakten af naar het Zuidpark voor een betoging tegen racisme en politiegeweld. Stad Gent gaf geen toestemming voor een sit-in, waardoor de actievoerders een alternatief bedachten. Iedere betoger zette zijn schoenen rondom het standbeeld.



“We staan niet aan het standbeeld van Leopold II omdat we hem niet in beeld willen brengen”, zegt organisator Gilles Mbiye-Beya (24). De betogers hielden een stilte van 8 minuten en 46 seconden. De tijd tussen de arrestatie en het overlijden van George Floyd, de man wiens dood de hele reeks betogingen wereldwijd in gang heeft gezet.

Alles verliep zonder incidenten en we zijn niet moeten tussenkomen Liesbet De Pauw van de Gentse lokale politie

“De organisatoren hebben handgel en mondmaskers uitgedeeld en iedereen bevond zich vooral in zijn eigen bubbel. De actie was niet toegestaan wegens de coronamaatregelen, maar de politie moest niet ingrijpen. We waren aanwezig in uniform en in burger, maar alles verliep rustig. De organisatoren krijgen wel een GAS-boete van 350 euro, omdat de opkomst niet toegelaten was. Dat is een beslissing van de burgemeester. We hebben ook een waarschuwing uitgeschreven wegens het overtreden van de coronamaatregelen”, vertelt woordvoerster Liesbet De Pauw van de Gentse lokale politie.

.@Stadgent did not allow a peaceful sit in to commemorate black victims of police violence and speak out against systemic racism in Belgium(supposedly because of corona) so everyone put their shoes down instead. pic.twitter.com/losCTT5xMz Wouter(@ duxsilvae) link

Ruim 200 Black Lives Matter-actievoerders houden sit-in in Hasselt

Op het Kolonel Dusartplein in Hasselt hebben zondag ruim 200 deelnemers zicht verzameld voor een Black Lives Matter-actie, zo bevestigt de politie Limburg Regio Hoofdstad. Na de sit-in trokken de actievoerders naar het nabijgelegen Leopold II-standbeeld, dat een wit doek over het hoofd gebonden kreeg.

Volgens de politie Limburg Regio Hoofdstad is de sit-in rustig verlopen. “Het was geen betoging, maar een sit-in”, klinkt het. “De burgemeester is in kennis gesteld, maar hij is volledig akkoord met deze gang van zaken.”

Enkele kinderen zorgden voor een krachtig moment door tussen de schoenen hun gebalde vuist, symbool voor de Black Lives Matter-beweging, omhoog te houden. Vele actievoerders voegden zich vervolgens spontaan bij de kinderen, waardoor van social distancing even geen sprake meer was.

We zijn samen, we steunen elkaar. #blacklivesmatter #antiracism #hasselt pic.twitter.com/QZ5kmytlia Mies Cosemans(@ Miescosemans) link

