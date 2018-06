"Blaam voor het RIZIV": medische verkiezingen opgeschort omwille van technische problemen TTR

08 juni 2018

18u36

Bron: Belga 0 De medische verkiezingen zijn deze namiddag opgeschort, omdat er problemen waren gerezen met de applicatie die het elektronisch stemmen door de circa 50.000 artsen mogelijk maakt. "Hoewel deze toepassing al vroeger werd gebruikt voor andere zorgverleners, ondervinden wij deze keer technische problemen", geeft RIZIV-directeur Jo De Cock toe.

Tot op het moment van de opschorting deze namiddag had het RIZIV ongeveer 350 stemmen geregistreerd. Vele artsen hadden vandaag in de loop van de dag geklaagd, dat ze problemen ondervonden bij het uitbrengen van hun stem. "Wij hebben beslist om de toepassing op te schorten tot de problemen geïdentificeerd en opgelost worden", zegt Jo De Cock.

De problemen werden vanochtend al gesignaleerd door het artensyndicaat Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS). "We kregen diverse meldingen binnen van artsen die bezig waren met het stemmen op de website van het RIZIV, maar in het midden van de procedure floepte het beeld ineens weg en het was voor de artsen helemaal niet duidelijk, of ze nu gestemd hadden of niet", zegt dr. Marc Moens, voorzitter van BVAS.

Geannuleerd

Jo De Cock zegt dat de 350 artsen die al gestemd hebben, opnieuw zullen mogen stemmen. De tot nog toe uitgebrachte stemmen worden geannuleerd.

"Eigenlijk is dit een blaam, dit is niet ernstig", zegt dr. Moens. "Iedereen bereidt dit maanden voor, maar als de stemming start, loopt het fout. Men wil onze artsen elektronisch laten werken (met elektronische voorschriften, met elektronisch bijgehouden patiëntendossiers, enzovoort), maar hoe wil je dat de artsen vertrouwen hebben in die digitale werkmiddelen, als die het zo flagrant laten afweten?"