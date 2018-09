"Bingokoning" opgepakt voor schietpartij bij café The Switch in Brussel AW

Bron: Belga 0 Het Brusselse gerecht heeft een verdachte opgepakt voor de schietpartij die vorige week zondag plaatsvond en waarbij twee mensen gewond raakten. Het gaat om "bingokoning" Ljiridon S. (36), de eigenaar van een 40-tal etablissementen waar bingo-apparaten staan.

De man is door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst en de raadkamer heeft afgelopen vrijdag zijn voorlopige hechtenis verlengd. Dat bevestigt het Brusselse parket.



De schietpartij vond rond 09.30 uur plaats, vlakbij het café The Switch, in de IJzerenkruisstraat in Brussel. Daar kwam het tot een vechtpartij tussen de twee portiers van het café en een groep andere mensen. De oorzaak van het conflict zou druggerelateerd zijn. Toen nog een groep andere mensen zich met het gevecht kam mengen, werden er plots schoten gelost. De twee portiers raakten daarbij lichtgewond.

De Brusselse politie heeft nu de vermoedelijke schutter opgepakt, "bingokoning" Ljiridon S. Die zou beweren dat hij door de portiers bedreigd werd, terwijl de portiers net voorhouden dat zij niet gewapend waren.

Met zes kogels neergeschoten

De 36-jarige Ljiridon S. kwam in 2016 al in het nieuws toen hij zelf met zes kogels werd neergeschoten in Laken. Die schietpartij zou dan weer in verband gestaan hebben met de plannen van S. en zijn broer om nog meer bingo-cafés te kopen.