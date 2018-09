"Bijna thuis" sms'en achter het stuur? Dan ben je 287 meter niet aan het opletten Ouders van Verongelukte Kinderen lanceren campagne tegen sms'en achter het stuur TT

24 september 2018

09u25

Bron: Belga 11 Wie een bericht met de tekst "Bijna thuis" stuurt terwijl hij 120 kilometer per uur rijdt, let 287 meter lang niet op de weg. Dat blijkt uit berekeningen van Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK). De vereniging roept met een nieuwe campagne autobestuurders op om hun gsm niet te gebruiken achter het stuur. Je kan zelf de test doen op blindmeters.com.

Voor de nieuwe campagne berekende OVK hoe lang een bestuurder precies "blind" rijdt wanneer hij een sms of WhatsApp-bericht stuurt. Een chauffeur die 1 letter of cijfer typt, let 19,75 meter niet op de weg als hij 90 kilometer per uur rijdt. Dat wordt 26,33 meter wanneer hij 120 kilometer per uur rijdt.

Wie aan het thuisfront laat weten dat hij onderweg is, let op een autosnelweg dus ongeveer 395 meter lang niet op de baan. Voor langere berichten gaat het al snel om meer dan een kilometer. De zin "Ik ben nog onderweg, stop nog even in de supermarkt. Tot straks", kost je bijvoorbeeld meer dan anderhalve kilometer onoplettendheid.

"Kan catastrofale gevolgen hebben"

Dat zijn afstanden waarop veel kan gebeuren, stellen Ouders van Verongelukte Kinderen. "Eén klein moment van onoplettendheid kan al catastrofale gevolgen hebben", klinkt het.

De vereniging ontwikkelde de website blindmeters.com waarop bestuurders zelf de test kunnen doen. Op de site wordt Google Maps omgebouwd tot een text editor en kunnen gebruikers op wegen in hun buurt een berichtje typen. Bestuurders kunnen dan meteen zien welk stuk van de weg ze gemist zouden hebben.

Bekijk hier de campagnevideo: