“Bij elke winterprik stroomt mijn mailbox vol met bezorgde berichtjes”: Weyts wil beschutting voor dieren bij slecht weer in de wet ADN

31 januari 2019

09u57

Bron: Belga 0 Minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts wil in de Dierenwelzijnswet opnemen dat dieren beschutting nodig hebben bij extreme temperaturen en slechte weersomstandigheden. "Bij elke winterprik of hittegolf stroomt mijn mailbox vol met berichtjes van bezorgde Vlamingen die dieren zien afzien. Terwijl een kleine ingreep al een voelbaar verschil kan maken", zegt Weyts.

Momenteel voorziet de wet dat er beschutting moet worden voorzien voor paarden en paardachtigen. Dat zou ook moeten gelden voor koeien en andere weidedieren, vindt Weyts. De combinatie van bijvoorbeeld koud weer, neerslag en wind kan immers dierenleed veroorzaken.

De minister baseert zich op een advies van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn en op een rapport van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO). "Er bestaat al lang discussie over de noodzaak van extra regels voor beschutting", zegt hij. "Het is tijd om deze oude discussie nu te beslechten. Uit onderzoek blijkt duidelijk dat dieren bij slechte weersomstandigheden automatisch de beschutting opzoeken. Als de natuur niet de nodige beschutting biedt, dan is menselijk ingrijpen aangewezen."

Momenteel staat in de wet enkel dat eigenaars huisvesting moeten voorzien "in overeenstemming met aard, fysiologische en ethologische behoeften, gezondheidstoestand en graad van ontwikkeling, aanpassing of domesticatie". Alleen voor paarden wordt dat verder uitgediept.