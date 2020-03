“Bij de jongeren die nu in intensieve bedden liggen, zijn er verschillende die betrokken waren bij de lockdownparty's” Van Ranst: “We bereiken de jongeren nog onvoldoende” ADN

25 maart 2020

23u15

Bron: Belga 20 "We bereiken sommige groepen nog onvoldoende met onze communicatie, zoals de jongeren." Dat heeft professor Marc Van Ranst woensdagavond gezegd in De Afspraak. De viroloog zei ook dat bij de jongeren die vandaag op de diensten intensieve zorgen liggen en beademd worden, een aantal jongeren liggen die hebben deelgenomen aan de fameuze lockdownparty's van vrijdag 13 maart, net voor middernacht, toen de strenge maatregelen van kracht werden.

"Van de jongeren die op intensieve liggen en beademd worden, zijn er een aantal bij die betrokken waren bij lockdown parties. Dat mag ook wel geweten worden en dat mag ook een beetje afschrikwekkend zijn. Dit is geen spel." @vanranstmarc in #deafspraak pic.twitter.com/nxNpzZ9uTt De Afspraak(@ deafspraaktv) link

België krijgt lof toegezwaaid, onder meer in The Financial Times, voor de communicatie naar het brede publiek toe door onze virologen. Toen Van Ranst daarmee geconfronteerd werd in De Afspraak, antwoordde hij meteen dat je nooit te veel kan communiceren.

Nog niet genoeg bereikt

"Je kunt daarmee nooit overshooten", aldus Van Ranst, en hij verbond er meteen de vaststelling aan dat bepaalde groepen nog niet genoeg bereikt worden. "Jongeren vormen zo een groep", aldus Van Ranst, "aan hen moeten we nog veel uitleggen”.



Van Ranst zei te rekenen op 'influencers' om die groep te bereiken, "want wij worden daar niet gepercipieerd als betrouwbaar of als een voorbeeld."

Dit is geen computerspel. Hier gaan mensen echt dood Viroloog Marc Van Ranst

Afschrikwekkend

De communicatie naar de jongeren mag volgens hem ook wat "afschrikwekkend" zijn. “Bij de jongeren die nu in de intensieve bedden liggen en kunstmatig beademd worden, zijn er een aantal bij die zeer nabij betrokken waren bij de lockdownparty's", zei Van Ranst. “Dat mag geweten worden.”

Volgens de viroloog van de KU Leuven moet aan de jongeren duidelijk gemaakt worden: "Dit is geen computerspel. Hier gaan mensen echt dood.”

