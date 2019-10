"Bierconsumptie stijgt voor het eerst in vijf jaar" kv

11 oktober 2019

19u08

Bron: Belga 1 De bierconsumptie in België stijgt voor het eerst in vijf jaar. Dat blijkt uit schattingen van Brouwerij Haacht, de producent van onder meer Primus, Tongerlo, Keizer Karel en Mystic.

Volgens de schattingen van Brouwerij Haacht is het totale bierverbruik op de Belgische markt tijdens de eerste zes maanden van 2019 met 2,1 procent gestegen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Zowel in de horeca (+3 procent) als in de retail (+1 procent) is er een toename.

Daarmee doet zich een trendbreuk voor in de sector, die al jarenlang in dalende lijn zit. Volgens Dieter Van Muylder, woordvoerder van Brouwerij Haacht, dateert de laatste stijging van de bierconsumptie van 2014.