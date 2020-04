“Bezoek in jeugdhulpvoorzieningen ten vroegste vanaf 4 mei mogelijk” SVM

28 april 2020

17u49

Bron: Belga 6 Ten vroegste vanaf 4 mei is er opnieuw bezoek mogelijk aan jongeren in een open of gesloten jeugdhulpvoorziening. Dat meldt de Vlaamse Covid-19-taskforce. De uiteindelijke beslissing om volgende week al dan niet bezoek toe te laten, ligt bij de voorzieningen zelf. Zij zullen ook zelf de krijtlijnen voor de organisatie van het bezoek bepalen.



Sinds het begin van de lockdown kunnen jongeren en kinderen in een open of gesloten voorziening uit de jeugdhulp niet langer bezoek krijgen. Daar kan ten vroegste vanaf 4 mei verandering in komen, besliste de taskforce onder leiding van secretaris-generaal Karine Moykens.

De taskforce legt wel strenge voorwaarden op. Zo kan maar één persoon tegelijk op bezoek. Bij voorkeur is dat telkens dezelfde, maar daar kan in overleg wel van afgeweken worden. Zo zouden ook kinderen van gescheiden ouders afwisselend hun vader en hun moeder op bezoek kunnen krijgen.

Zelf voor bescherming zorgen

Het advies blijft wel om het aantal bezoekers zo beperkt mogelijk te houden. Daarnaast zal bezoek enkel buiten of in een aparte ruimte kunnen, en met respect voor de anderhalvemeterregel.

De overheid bezorgt de voorzieningen beschermingsmateriaal als mondmaskers en handgel voor de personeelsleden en de jongeren. De bezoekers moeten zelf bescherming voorzien.

“Goed evenwicht gevonden”

Ook kinderen en jongeren in de pleegzorg zouden vanaf 4 mei bezoek kunnen ontvangen onder die voorwaarden, al zal dat nog niet in het pleeggezin zelf mogelijk zijn. Het bezoek kan in een ruimte bij de pleegzorgdienst of in een 'Huis van het kind' in de buurt.

De taskforce zal de regeling eerst evalueren en later bekijken of ze verruimd kan worden, klinkt het. "Hier hebben we een goed evenwicht gevonden tussen de nood aan veiligheid en het verlangen van zowel jongeren als hun ouders en steunfiguren aan menselijk contact", aldus Moykens. "Het is een belangrijke stap vooruit, met de steun van experts en veel partners uit het werkveld zoals koepels en vakbonden.”

Donderdag vergadert de taskforce over een bezoekregeling in de voorzieningen voor personen met een beperking. Van een richtdatum is daar op dit moment nog geen sprake. Ook voor de andere zorgsectoren werkt de taskforce verder aan richtlijnen.

