"Beveiligen is kinderspel": Humoristische filmpjes moeten jonge gezinnen doen nadenken over inbraakpreventie

De filmpjes zijn grappig, maar bevatten vooral ook een échte boodschap die jonge gezinnen in de streek moet aanzetten om na te denken over inbraakpreventie. De politiezone Damme/Knokke-Heist lanceert een originele campagne om jonge gezinnen in de streek te sensibiliseren over woninginbraken. Tien kinderen geven in vijf humoristische filmpjes tips om een woning beter te beveiligen. Het initiatief sluit perfect aan bij het motto van dit jaar: 'beveiligen is kinderspel'.

"We zijn heel erg trots op het resultaat. De kinderlijke onschuld brengt de boodschap perfect over", zegt politiewoordvoerster Isolde Van Eenooghe. Concreet boksten de jonge acteurs vijf korte filmpjes in elkaar. Daarin zit naast humor en kinderlijke onschuld vooral een échte boodschap die jonge gezinnen in de streek moet aanzetten om na te denken over inbraakpreventie. De komende weken zullen die gelanceerd worden op de sociale media van de politiezone Damme/Knokke-Heist.