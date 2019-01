“Beste resultaat ooit!” Voor het eerst blazen minder dan 2 procent van bestuurders positief bij bobcampagne ADN

31 januari 2019

10u09

Bron: Belga 0 Van de 450.774 bestuurders die de politie tijdens de voorbije bobcampagne in de eindejaarsperiode liet blazen, hadden er 8.441 te veel gedronken. Dat is met 1,9 procent het "beste resultaat ooit", stellen het het verkeersinstituut Vias en de politie vandaag. Deze bestuurders waren wel betrokken bij 12 procent van alle letselongevallen.

Een jaar geleden blies 2,1 procent nog positief. Toen ging het ook al om een laagterecord. Het slechtste resultaat was er in de winter 2003-2004, toen 9,9 procent van de gecontroleerde bestuurders te veel alcohol in het bloed had.



"Mensen hebben de boodschap begrepen dat drinken en rijden niet samengaan", klinkt het. Vias en de politie nuanceren de cijfers wel, want bij een op de acht ongevallen was een betrokken bestuurder onder invloed van alcohol.

Alcoholslot

De politie en Vias zien heil in het alcoholslot. "De toename van uitspraken van het alcoholslot voor bestuurders die gepakt werden met meer dan 1,8 promille of voor recidivisten met meer dan 1,2 promille gaat zeker een impact hebben om de laatste hardnekkige overtreders van gedacht te laten veranderen", luidt het.



Tijdens de campagne, die acht weken duurde, zijn er dus meer dan 450.000 bestuurders gecontroleerd. Dat komt neer op gemiddeld 8.000 controles per dag.