"Bescherm onze welvaart", eist Vlaams Belang op 1 mei Redactie

01 mei 2018

14u41

Bron: Belga 4 "Wie wil dat ons sociaal systeem betaalbaar blijft, moet ervoor zorgen dat de import van nieuwe steuntrekkers eindelijk stopt en Vlaams geld in Vlaamse handen blijft". Dat zei Vlaams Belangvoorzitter Tom Van Grieken in zijn 1 mei-toespraak aan Het Steen in Antwerpen. De manifestatie liep onder de slogan "Bescherm onze welvaart".

Het Vlaams Belang had verzamelen geblazen aan het standbeeld van de 'buildrager' aan het Antwerps stadhuis, maar het standbeeld was toevallig een week geleden verplaatst wegens de werken aan het stadhuis. Daarom werden de toespraken gehouden aan het vlakbijgelegen Steen, aan het standbeeld van Lange Wapper, waar het slot van de manifestatie voorzien was - de Grote Markt was immers het eindpunt van de traditionele stoet van de socialistische beweging. Voor de manifestatie van het Vlaams Belang daagden enkele honderden mensen op.

Van Grieken merkte op dat er jaarlijks 12 miljard Vlaams belastinggeld naar Wallonië vloeit en dat de factuur van de immigratie goed is voor nog eens 7 miljard per jaar. "Wie wil dat ons sociaal systeem betaalbaar blijft, moet ervoor zorgen dat de import van nieuwe steuntrekkers eindelijk stopt en Vlaams geld in Vlaamse handen blijft", stelde hij. "Onze Vlaamse werkkracht is sterk genoeg en onze Vlaamse volksaard absoluut sociaal genoeg om een sterke sociale zekerheid voor onze mensen te financieren. Nièt om de Waalse putten te blijven vullen? En nièt om het OCMW van de halve wereld te blijven spelen", verzekerde hij.

Tikkende tijdbom

De partijvoorzitter vond de kritiek van de linkerzijde op het regeringsbeleid "ongeloofwaardig en hypocriet". "Ongeloofwaardig omdat ze tijdens haar vele jaren regeringsdeelname niet deed wat ze moest doen. Hypocriet omdat diezelfde linkerzijde nog altijd niet wil gezegd hebben dat massa-immigratie en sociale zekerheid niet samengaan", aldus Van Grieken, die de massa-immigratie "een tikkende tijdbom voor de sociale zekerheid" noemde.

Antwerps lijsttrekker Filip Dewinter haalde uit naar de kritiek van socialisten, groenen en PVDA dat 'de dokwerkersgemeenschap niet multicultureel en divers genoeg is'. "Als onze Vlaamse havens tot de meest performante en productiefste havens van Europa en de wereld behoren, dan heeft dat alles te maken met het feit dat al vele decennia lang erin slagen om de havenarbeiders- en dokwerkersgemeenschap Vlaams en Europees te houden". Het afschaffen van de wet-Major, wat N-VA en Open Vld willen, is voor hem dan ook uit den boze.

Dewinter had ook een boodschap voor N-VA-voorzitter en Antwerps burgemeester Bart De Wever: stop de immigratie, sluit de poorten van onze stad, kondig een inschrijvingsstop voor niet-Europese vreemdelingen af, stop met de multicultuur te betalen en laat ze terugkeren, die vluchtelingen, immigranten en illegalen".