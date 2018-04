'Berenziekenhuis' neemt angst voor opname weg Peter Lanssens

30 april 2018

14u06

Bron: Eigen berichtgeving 12 Zestig kinderen tussen 3 en 12 jaar zakten zaterdag naar de hogeschool Vives op Hoog Kortrijk af om er hun knuffels te verzorgen in een 'berenziekenhuis'. "Zo mochten de kinderen er zelf de wonde van hun knuffel behandelen, een gips aanleggen en een röntgenfoto nemen. Hun knuffels waren de patiëntjes", vertelt begeleidster Kristien Vandemaele.

"Heel veel kinderen komen onvoorbereid in een ziekenhuis terecht. Neem nu bij hun eerste spoedopname. Die eerste ervaring kan erg beangstigend zijn", aldus Vandemaele. "We willen hen met dit speels initiatief laten inzien dat een ziekenhuis niet bedreigend is. En ze hebben nu ook al een idee hoe een ziekenhuis werkt, want het 'berenziekenhuis' was zo goed als levensecht met echt materiaal zoals stethoscopen en ziekenhuisbedden."

Het dagje 'berenziekenhuis' kwam tot stand na een oproep op sociale media. "Ouders reageerden meteen enthousiast, want het inschrijven ging vlot. Dat toont ook aan dat het project nuttig was", klinkt het.

Het 'berenziekenhuis' kaderde in een bachelorproef van vier derdejaarsstudenten kinderverpleegkunde: Stéphanie De Waele (21) uit Waregem, Lynn Van den Bussche (22) uit Wielsbeke, Shauny Vandevelde (21) uit Zwevegem en Kim Verhelst (24) uit Ingelmunster. Het project werd ingericht binnen het studiegebied gezondheidszorg.