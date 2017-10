'Benvingut, Carles' Het bloed kruipt waar het niet gaan kan, maar is Puigdemont de N-VA een regeringscrisis waard? Nee Jan Segers

Aanvankelijk stelde N-VA zich erg gedwee, bijna neutraal op in het Spaans-Catalaanse conflict. Als je er premier Michel dan ook nog eens kunt toe aanzetten om als eerste Europese regeringsleider het geweld van de Spaanse regering-Rajoy te veroordelen, dan zit je goed als partij. Voor even toch. Maar kort erna begint het als Vlaams-nationalist weer te knagen en benijd je die Catalanen om hun vanzelfsprekende identiteitsbeleving — tweederde voelt zich Catalaan boven Spanjaard, terwijl het bij ons in Vlaanderen veeleer omgekeerd is. Dan klopt het hart sneller dan het verstand denken kan. En dan laten de losse lippen van de staatssecretaris zich ontvallen dat de Catalaanse president hier welkom is om asiel aan te vragen, opgejaagd en bedreigd als hij wordt met tientallen jaren celstraf in Spanje. 'Benvingut, Carles!' Zo klonk ze ongeveer, de uitnodiging van Theo Francken. Want echte Catalanen heten niet Carlos maar Carles — zie Carles Puyol, de krullebol, zijn leven lang centrale verdediger bij FC Barcelona. Puyol was een beperkte voetballer, maar je zette hem niet opzij. Over zijn lijk. Zou het kunnen dat Carles Puigdemont meer met Carles Puyol gemeen heeft dan alleen zijn seventieskapsel?