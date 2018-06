"Benjamin Herman was al in 2014 geradicaliseerd" TK

09 juni 2018

07u51

Bron: Belga 0 De radicalisering van Benjamin Herman, de dader van de schietpartij in Luik op 29 mei, zou al in 2014 begonnen zijn. Dat berichten de kranten van de groep Sudpresse zaterdag, op basis van een bron dicht bij het dossier.

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) zei in het parlement dat de dader pas in 2017 voorkwam in nota's van de Staatsveiligheid. De nota's zijn gebaseerd op rapporten van het gevangenispersoneel. "Het eerste rapport waarin de radicalisering van Benjamin Herman zwart op wit voorkomt, dateert van november 2014", ontkent de bron dat nu. Op het einde van het rapport schreef een cipier: "PS: De zogenaamde Herman is geradicaliseerd".

Een ander rapport uit 2015 bevestigt dat "Benjamin Herman al contact had met Nizar Trabelsi en Amor Sliti toen ze samen opgesloten waren in Aarlen". Amor Sliti wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op commandant Massoed in Afghanistan in 2001. In september 2003 werd hij veroordeeld als medeplichtige van Nizar Trabelsi, die een aanslag plande op de luchtmachtbasis van Kleine Brogel.