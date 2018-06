"Benjamin Herman probeerde zelf wapens te kopen" ADN

07 juni 2018

19u23

Bron: Belga 0 Benjamin Herman, de dader van de dodelijke schietpartij in Luik, heeft geprobeerd zich wapens aan te schaffen. Dat meldt de RTBF op zijn website in een bericht onder aanhaling van minstens één medegevangene van Herman.

Volgens die man bracht Herman in zijn laatste levensweken veel tijd door met een zekere Joey Leclerc, een man die zich in de gevangenis tot de islam bekeerde en die sinds 2016 geboekt stond als "geradicaliseerd".

Nog volgens de Franstalige openbare zender probeerde ook Leclerc -tegelijk met Herman- penitentiair verlof te verkrijgen. In tegenstelling tot Herman werd zijn verzoek niet ingewilligd. De onderzoekers zouden momenteel bestuderen of Leclerc een medeplichtige van Herman was.

De gedetineerde informant spreekt ook van een derde betrokkene, een zekere Yassine Dibi, die een celstraf van 27 jaar uitzit wegens diefstallen met geweld. Sinds de schietpartij van Luik zit zowel Dibi als Leclerc in de isoleercel.