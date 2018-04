"Ben jij even gemotiveerd als deze gekke jongens om bij ons binnen te geraken?": videobedrijf maakt grappige vacature van inbraakfilmpje Dieter Lizen

20 april 2018

17u15 4 Het Antwerpse videoproductiebedrijf VideoCrew heeft een wel erg originele manier gevonden om een nieuwe accountmanager te vinden.

Op 10 april poogden twee jonge gasten 's nachts in te breken in een camionette van VideoCrew die voor de deur van het bedrijf geparkeerd stond. Met een bewakingscamera kon het bedrijf filmen hoe het duo met schroevendraaiers en spierkracht verwoede pogingen deed om via de schuifdeur in de wagen te geraken en hun slag te kunnen slaan.

Gekke jongens

Zonder succes, maar de beelden van hun 'noeste arbeid' gooiden zaakvoerder Maxim Quintelier en zijn collega's wel op Facebook met als onderschrift 'Ben jij even gemotiveerd als deze gekke jongens om bij ons binnen te geraken? Dit is jouw kans, solliciteer nu voor onze vacature van accountmanager!". Een leuk kermismuziekje eronder maakt het helemaal af.

Een tikje onbezonnen

Het idee kwam uit het vierkoppige team van VideoCrew. "We zijn een jong en klein bedrijf, maar sinds kort wel op zoek naar een accountmanager en een cameraman-monteur. Het leek ons wel een leuk idee om een inbraakpoging te koppelen aan onze vacature. Er werd niets gestolen, maar zo konden we een toch vrij trieste zaak omtoveren tot een originele vacature", zegt Maxime. "Het past ook bij ons, we zijn jong en soms een tikje onbezonnen. Al mogen we intussen wel stad Antwerpen, Syntra en tal van communicatiebureaus tot onze klanten rekenen".

Solliciteren doe je via videocrew.be/jobs/accountmanager.