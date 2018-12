“Belgische klimaatactiviste mag Polen niet binnen” kv

Polen heeft de Belgische klimaatactiviste Zanna Vanrenterghem de toegang tot het land geweigerd. Ze zou er de klimaattop bijwonen in de stad Katowice. Dat meldt Climate Action Network (CAN) Europa, de koepelorganisatie van ngo's die actief zijn rond klimaatopwarming, vrijdagavond.

Volgens CAN is Vanrenterghem, die actief is als projectcoördinator klimaatambitie bij CAN Europa, niet de enige die de voorbije dagen de toegang is geweigerd. Nog zeker dertien leden van middenveldorganisaties mogen Polen niet binnen.

De Poolse autoriteiten beweren dat Vanrenterghem een "bedreiging is voor de nationale veiligheid", zegt CAN. Maar de echte reden, suggereert de organisatie in een persbericht, "zou kunnen zijn dat ze een van de organisatoren is van de klimaatmars van vorige zondag in Brussel”. Die was meer dan 65.000 deelnemers als een succes geldt.

"Het is verschrikkelijk en een schande dat een van onze medewerkers, die met succes een mars van 65.000 betogers in Brussel mee organiseerde vorige week, de toegang wordt geweigerd tot Polen. Burgers vragen klimaatactie van onze regeringen en zouden daarin gesteund moeten worden. De Poolse regering is bang om de realiteit onder ogen te zien dat ook zij actie moet ondernemen", reageert Wendel Trio, de Belgische directeur van CAN Europa.