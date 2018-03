"Belgische kinderen in IS-gebied zijn verantwoordelijkheid van hun ouders" kv

19 maart 2018

21u07

Bron: Belga 19 Ons land gaat de Belgische vrouwen in IS-gebied en hun kinderen niet actief repatriëren. Dat heeft Kamerlid Peter De Roover (N-VA) vanavond gezegd in Terzake. Het lot van die kinderen "is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de mensen die bewust naar daar zijn gegaan".

De bal ging aan het rollen na een reportage van VRT-journalist Rudi Vranckx in een Syrisch vluchtelingenkamp. Daar ontmoette hij een aantal Belgische vrouwen, vaak met jonge kinderen, die hun echtgenoten waren gevolgd naar het IS-kalifaat en nu terug wilden keren naar eigen land.

Maar N-VA-Kamerlid Peter De Roover is duidelijk: "wij gaan hen niet actief repatriëren. Dat wij onze diensten in gevaar zouden brengen om mensen die bewust naar Syrië zijn vertrokken, te repatriëren, dat is een brug te ver".

Terugkeerrecht

De Belgische regering zal ook hun kinderen niet actief opsporen. Kinderen van Belgische IS-strijders jonger dan 10 jaar hebben in principe automatisch terugkeerrecht, maar ook zij worden niet proactief gezocht. "Als die kinderen in omstandigheden zijn waar ze naar hier kunnen komen op een veilige manier, bijvoorbeeld als ze op een Belgische ambassade zijn en de kans biedt zich dus aan, dan vangen we ze uiteraard terug op. Maar anders ligt de verantwoordelijkheid in eerste instantie bij de volwassenen die bewust daar naartoe zijn gegaan."

De Roover stelt zich ook vragen bij het berouw van de vrouwen in de reportage. "Het zijn dit soort mensen die twee jaar geleden zeer manifest radicale berichten over ons land op Facebook zetten, en nu zouden ze plots het licht hebben gezien? Ik sluit niet uit dat dat kan, maar we moeten toch ook niet naïef zijn."

In de reportage van Vranckx zeggen de Belgische vrouwen dat de Nederlandse en Zweedse overheden wel al vertegenwoordigers naar het bewuste kamp hebben gestuurd, maar dat ze nog geen Belgische autoriteiten hebben gezien. Maar "ook Nederland en Zweden repatriëren niet actief, geen enkel Europees land doet dat", maakt De Roover zich sterk.