"Belgische huiszoeking in onderzoek naar multinational die terroristen in Syrië financierde"

Speurders hebben in ons land en in Parijs huiszoekingen gehouden in het onderzoek naar het Franse betonbedrijf Lafarge. Dat meldt de VRT. De multinational zou gewapende groeperingen in Syrië voor veel geld gefinancierd hebben om een fabriek open te houden tijdens de oorlog. Lafarge is de grootste producent van cement in de wereld.

In ons land zijn de onderzoekers op één adres binnengevallen, in Parijs gaat het om één of meerdere huiszoekingen, weet de VRT.

