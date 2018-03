"Belgische douane komt te laat voor brexit" jv

14 maart 2018

18u02

Bron: belga 3 De diensten bij de Belgische douane gaan te laat komen voor de brexit. "In de eerste plaats is er een probleem bij het personeel. Op het vlak van aanwervingen is nog niets gebeurd. De politici moeten dringend in actie schieten", zegt het ACV Openbare Diensten in een persbericht.

De onderhandelingen over de brexit, de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, lopen volop. Volgens het ACV is één van de grote problemen de weerslag op douaneactiviteiten. "Hoe groot die weerslag precies gaat zijn, zal men allicht pas weten wanneer het exacte scenario bekend is", zegt Marc Nijs van ACV Openbare Diensten. "Maar dat het omvangrijk wordt, staat vast."

De vakbond stelt vast dat onze buurlanden -Nederland, Frankrijk, Duitsland- volop bezig zijn met voorbereidende maatregelen. "Nederland heeft bijvoorbeeld al belangrijke stappen gezet voor de aanwerving van een eerste groep douaniers", zegt Nijs. "Als de informatie die we gekregen hebben klopt, heeft de algemene administratie van de Douane & Accijnzen de nodige stappen gezet bij de politieke overheid, maar merken we daar weinig enthousiasme en beweging", benadrukt Nijs.

Het ACV kijkt in de eerste plaats naar de personeelsproblematiek. "We stellen vast dat er op vlak van aanwervingen nog niets aan het gebeuren is, terwijl de brexit over een jaar wel ingaat. De werving van personeel neemt veel tijd in beslag. Het zijn niet de ambtenaren of de verantwoordelijken van de administratie die deze situatie hebben gecreëerd, maar wel de politici. Hoog tijd dat ze in actie schieten."